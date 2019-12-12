الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ، في الاجتماع الـ 30 لرؤساء الجمعيات الكشفية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي استضافته جمعية الكشافة الكويتية ، مؤخرا ، ونوقشت خلاله العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال .وأوضح الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية ، الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن جدول الأعمال تضمن متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ 29 لرؤساء وممثلي الجمعيات الكشفية بدول مجلس التعاون ، واعتماد التوصيات الصادرة من الاجتماع الـ 37 للجنة الفنية للكشافة ، والاجتماع الـ 12 للجنة رابطة الرواد ، كما تضمن مناقشة اعتماد الخطة الفنية للبرامج والأنشطة لعام 2020 – 2021م ، والشعار المقترح للدورة القادمة.وأفاد الحربي أن المجتمعين اتخذوا العديد من التوصيات والقرارات ومن أبرزها الموافقة على إضافة التعديلات المقترحة من كشافة الإمارات على مشروع تشجيع العمل التطوعي الخليج والموافقة على دليل جائزة الابتكار والإبداع الكشفي بدول مجلس التعاون ، وتوصية الجمعيات بتزويد جمعية الكشافة العربية السعودية بالمواد المطلوبة لإنشاء قناة اليوتيوب للتدريب ، والتوصية باجتماع فريق العمل المكلف بتحليل الواقع للجمعيات الكشفية الخليجية والخروج بالمشتركات الخليجية لصياغة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الإستراتيجية وذلك في سلطنة عمان خلال شهر فبراير 2020م ، واعتماد الأدلة الإجرائية للدراسات الكشفية وعددها 19 دليلاً ، على أن توافى جمعية الكشافة العربية السعودية بأية ملاحظات خلال بداية عام 2020، والدعوة إلى الاستفادة من تجربة الكشافة السعودية والكشافة والمرشدات العمانية من الوثائق المطبقة بنظام الجيسات كوثائق خليجية .// انتهى //18:12ت م0228