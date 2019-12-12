بيروت 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري اليوم اتصالين هاتفيين بكل من رئيس البنك الدولي دايفيد مالباس، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جيورجيفا، وعرض معهما المصاعب الاقتصادية والنقدية التي يواجهها لبنان.وأكد الحريري التزامه إعداد خطة إنقاذيه عاجلة لمعالجة الأزمة، وبانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها، وبحث معهما المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها في إطار إعداد هذه الخطة.كما بحث الحريري مع رئيس البنك الدولي إمكانية أن تزيد شركة التمويل الدولية التابعة للبنك مساهمتها في تمويل التجارة الدولية للبنان، في إطار الجهود التي يبذلها الرئيس الحريري لتفادي أي انقطاع في الحاجات الأساسية المستوردة بفعل الأزمة.// انتهى //19:13ت م0245