القاهرة 15 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واستستضيف جامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة، بعد غد السبت، أعمال منتدى "تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي"، الذي ينظمه المركز العربي للوعي بالقانون، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وتحت رعايتها، وذلك لمناقشة قضايا الإرهاب والشائعات وتزييف الوعي والتشكيك في الثوابت.وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، في بيان أصدرته الجامعة اليوم أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في إطار جهود الجامعة العربية الهادفة لنشر الوعي العربي بمختلف المجالات المتنوعة في إطار سعيها لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة.وأفاد بيان الجامعة العربية بأن المنتدى سيناقش على مدى ثلاثة أيام ستين بحثا وورقة علمية لنخبة من العلماء والخبراء والباحثين من عدة دول عربية، وبمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وسفراء ودبلوماسيين ومحامين وحقوقيين وقضاة وأعضاء نيابة وهيئات قضائية وقضاء عسكري وضباط شرطة وجيش وجهات رقابية وأساتذة جامعيين وإعلاميين.وأكد البيان أن انعقاد المنتدى يأتي كخطوة عملية لتفعيل الجهود لنشر الخطط القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون لدى الشعوب العربية، في جوانبها التطبيقية التخصصية وفي مقدمتها مواجهة التحديات التي يمكن أن تُعيق تحقيق أهداف الثقافة القانونية في الوطن العربي.وأوضح البيان أن محاور المنتدى تتضمن: مواجهة الإرهاب كجريمة منظمة، كثرة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزييف الوعي الجمعي العام، انتشار ثقافة التشكيك في المعلومات والثوابت والتي تقتضي تكامل كل الجهود لمواجهتها، تعزيز مبدأ سيادة القانون ومبدأ الوعي الوطني بين مختلف فئات وأعمار المجتمع للحفاظ على الأوطان والأمم والشعوب من أخطار الجهل والتآمر.// انتهى //19:14ت م0247