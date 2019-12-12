جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسعبّر معالي وزير الصحة والسكان في الجمهورية اليمنية الدكتور ناصر محسن باعوم, عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لرعايته الكريمة للمؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود التي تستضيفه المملكة حالياً في جدة.وقال الوزير اليمني:" لاشك أن هذا المؤتمر العالمي يؤكد اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بطب الحشود، حيث إن خبرتها في هذا المجال أصبحت مرجعاً لجميع دول العالم".وأضاف: أن المملكة صاحبة خبرة وباع طويل في مجال طب الحشود، وجميع دول العالم تعرف أن السعودية تدير الرعاية الصحية لثلاثة ملايين حاج في فترة زمنية قصيرة، وهذا يعد إنجازا كبيرا يحسب لها".وأكد الوزير أن وفد بلاده المشارك في أعمال مؤتمر طب الحشود سيكتسب خبرة كبيرة من خلال ورش العمل والأوراق التي قدمت في المؤتمر، مما سيكون عامل مساعد لهم في أداء عملهم، مقدماً شكره إلى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على دعوته للمؤتمر وحسن التنظيم.// انتهى //19:25ت م0251