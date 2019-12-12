القاهرة 15 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم نظيره الصومالي أحمد عيسى عوض، وذلك على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصومال، إضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية، ومُستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتنسيق المشترك في موضوع أمن البحر الأحمر.// انتهى //19:31ت م0253