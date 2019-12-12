عدن 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم، الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حسين جادين.وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون القائم بين المنظمة والحكومة اليمنية والبرامج التي تنفذها المنظمة في اليمن في مجالات الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد المائية وتحسين القوة الشرائية ورفع الدخل للشرائح الفقيرة.وأكد الوزير اليمني حرص حكومة بلاده على تذليل الصعوبات كافة بما يضمن تنفيذ المشاريع وفقاً للخطط المتفق عليها.// انتهى //19:40ت م0257