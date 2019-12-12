المنامة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأقفل مـؤشر البحريـن العام اليـوم عند مستوى 1,567.41نقطة بارتفاع وقدره 12.26 نقطة مـقارنـة بإقفالـه أمس, كما أقفل "مؤشر البحريـن الإسلامـي" عند مستوى 765.12 بارتفاع وقـدره 0.19 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في بـورصة البحريـن اليوم 2.14 مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 689.45 ألف ديـنـار بـحريــنـي، نفذت خلال 71 صفقة.// انتهى //19:41ت م0258