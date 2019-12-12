عمان 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأوصى المشاركون في اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالأردن باستحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب، وضرورة تعزيز القيم الإنسانية المشتركة للتعايش والتسامح، مشيرين إلى أهمية وسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها.جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد برئاسة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وأكد الوزراء على الاستفادة من تجارب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد وأعمال الصيانة وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة والبرامج المنوطة بهم والمسؤوليات الموكلة إليهم.وأشادوا بالدراسة المقدمة من الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة عن دور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي فيها، كما أثنوا على تجربة المملكة في الصناديق الوقفية وضرورة الاستفادة منها، وأوصوا بإعداد دراسة شاملة ووافية لإقرارها وتعميمها.ونوهوا بأهمية تعزيز دور المواطنة في دول العالم الإسلامي، وأثره في استقرار المجتمعات الإسلامية في ظل العولمة الثقافية، مشيرين إلى خطورة الفتوى بدون علم أو تخصص، مع أهمية ضبط الحديث في الشأن العام، وحثوا على أهمية دور الأوقاف في المسجد الأقصى.وشدد المشاركون في اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية على الاهتمام بكل ما يخص الإسلام والمسلمين في أمور دينهم ودنياهم وما يعين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في آداء رسالتها ويسهم في مساندة أعمال المجلس على إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه، كما أقروا استضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر العام لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية التاسع.وفي ختام الاجتماع توجه المشاركون في الاجتماع شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي عهده ودولة رئيس مجلس الوزراء على كرم الضيافة وحسن الوفادة، وإلى معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن الأستاذ الدكتور محمد أحمد الخلايلة والعاملين معه على جهودهم للترتيب والتنظيم .// انتهى //20:46ت م0264