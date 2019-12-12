وادي الدواسر 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واساختتمت في وادي الدواسر اليوم، فعاليات ورشة تطوير معسكر كشافة وزارة التعليم الإعدادي لخدمة ضيوف الرحمن، التي نظمتها إدارة النشاط الكشفي بالوزارة واستضافتها إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ، بمشاركة عددٍ من رؤساء أقسام النشاط الطلابي ، ورؤساء ومشرفي النشاط الكشفي من مختلف إدارات التعليم بالمملكة.وألقى مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري ، كلمة خلال الحفل الخطابي الذي أقيم في ختام الورشة، أكد فيها أن التطوير سمة أساسية للمنظمات والمؤسسات والهيئات الناجحة متى خطط له وقصد به تحسين فاعلية المؤسسة أو المنظمة.بعد ذلك ألقى مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي، كلمة أشار فيها إلى أن الورشة جاءت لتطوير فكرة المعسكر والرفع من جودته وأثره في جميع المجالات، ثم كرم مدير التعليم ومدير النشاط الكشفي إدارات التعليم المشاركة.// انتهى //21:00ت م0270