سكاكا 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسفعلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التربية الخاصة البنين والبنات اليوم العالمي للإعاقة بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة الوعي لقضاياهم واحتياجاتهم.وأوضح مدير إدارة التربية الخاصة "بنين" الدكتور بدر بن فارس الحمد أن اليوم العالمي للإعاقة لا يُفعل في يوم واحد بل نحتاج بكل يوم دراسي تفعيل قيمة تربوية وتعليمية هادفة تستهدف الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي عامة بهدف التوعية بكيفية التعامل والتعايش معهم، موضحاً أن الجهود تتزايد في هذه المناسبة ويُعقد الكثير من الشراكات المؤسسية لتحقيق الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي لهم، والتعرف على أهم المشكلات والعقبات التي تواجههم وتذليلها خاصة أن الوزارة أوجدت جميع الحلول التقنية وسخرت الإمكانيات المادية لذلك.وأشار إلى تنُظّيم معرض في مدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية بسكاكا، احتوى على أركان للوسائل التعليمية والأعمال الفنية والأنشطة الرياضية تحت شعار "المستقبل يمكن الوصول إليه"، كما نُفّذت محاضرات وحوارات متنوعة في "المركز الثقافي بسكاكا" لمدة ثلاثة أيام بهدف أن يتلقى أكبر عدد ممكن الفوائد والأساليب الحديثة للتعامل مع هذه الفئة الذين يعدون جزءًا من المجتمع.وفي السياق ذاته، افتتحت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع صالة العرض للأركان المشاركة في المدرسة الثالثة عشرة الابتدائية بسكاكا، وأكدت أهمية تعريف المجتمع سواء التعليمي أو المحلي بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الاستشارات المجانية التي يمكن للمجتمع الاستفادة منها، كما دعت مشرفات التربية الخاصة إلى ضرورة تبني المبادرات والبحوث العلمية والدراسات التربوية ونشرها والعناية بها.وتجولت الشايع على الأركان التي بلغ عددها "14" ركنا مشاركا من معهد الأمل ولجان التنمية الاجتماعية والرعاية النهارية للمعاقين بطبرجل وجمعيات الأطفال المعوقينوالجمعية السعودية للتربية الخاصة والتأهيل الشامل، ليتولى كل قسم التعريف بما يختص بنشاطه مع الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنة شروحات من استاذات مختصات عن مقاييس الذكاء والقدرات الفكرية والنطقية.من جهتها، أوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة "بنات" عفاف بنت عقلا المرشد أن المعروضات والأركان تستمر لمدة يومين والزيارة نظمت للمدارس صباحا وللنساء مساءً بهدف التعرف على مدى التطوير التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتسخير جميع الخبرات والإمكانيات لخدمتهم وفق منظومة التعليم أو ضمن البرامج الخاصة، مشيرة إلى أن التعليم شارك ب "8" أركان تعريفية وقياسية ومهارية.وبينت أن معاهد وبرامج التربية الخاصة للبنات على مستوى منطقة الجوف بلغت هذا العام "50" برنامجا .//انتهى//21:06ت م0271