الدمام 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأعطى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية شارة انطلاق المرحلة الاستعراضية لرالي الشرقية اليوم نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة .وأُقيمت المرحلة الاستعراضية الخاصة بالجُمهور اليوم في شاطئ نصف القمر، وطولها 4.32 كيلومترات، وحضرها عدد من الجماهير والمُتنزهين في المنطقة.وتصدر السائق يزيد الراجحي المرحلة الاستعراضية في فئة السيارات فيما حل الإسباني كاروس ساينز في المركز الثاني والشيخ خالد القاسمي في المركز الثالث .وفي فئة الدرّاجات النارية العادية، تصدَّر الدرّاج الإماراتي عثمان الغفيلي نتائج مرحلة اليوم، تلاه السعوديان محمد المعيقل وفهد الحجاب .وتصدر فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كواد"الدرّاج السعودي سفيان العمر، تلاه السعوديان عبدالمجيد الخليفي وراكان الحبيبي، وجميعهم يمتطون "كواد" ياماها.وتبدأ المُنافسات الفعلية لرالي صحراء المنطقة الشرقية للمملكة بخوض المُشاركين المرحلة الخاصة الثانية ("بقيق") وطولها 197 كيلومتر، غدا الجمعة عند الساعة 7:30 صباحاً، والمرحلة الخاصة الأخيرة ("الشرقية")بعد غد السبت في تمام الساعة 7:30 صباحاً وطولها 171 كيلومتر، وبطولٍ إجمالي لجميع المراحل و قدره 746.58 كيلومتر منها 474.86 كيلومتر مراحل خاصة خاضعة للتوقيت.ويُشارك في الرالي مجموعة من السائقين السعوديين، أبرزهم يزيد الراجحي وياسر بن سعيدان وعيسى الدوسري وسلمان الشمري وصالح السيف، إلى جانب عددٍ من السائقين من خارج المملكة، وهم الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي والإسباني كارلوس ساينز الأب والتشيكي ميروسلاف زابليتال وكونراد راوتِنباخ من زيمبابوى.ويُشكِّل الرالي الفُرصة الأخيرة للجميع للمُنافسة فيما بينهم ووضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتهم لخوض رالي داكار 2020 على أرض المملكة العربية السعودية شهر يناير المقبل .وتكتسب هذه الجولة أهميةً لكونها ستُحدد الفائزين بألقاب الموسم الأول منها، حيث شهدت فئة السيارات النموذجية "تي 1" منافسةً قويةً بين السائِقَيْن يزيد الراجحي وياسر بن سعيدان، إذ أثبتت تويوتا "هايلوكس" تفوقها على المسارات السعودية من خلال فوز الراجحي بلقب الجولات الثلاثة السابقة من البُطولة، القصيم والعُلا نيوم والرياض، في حين فاز بن سعيدان بلقب الجولة الأولى، رالي عسير.يذكر أن ثلاث نقاط فقط تفصل بين الراجحي وبن سعيدان في الترتيب العام المُؤقت للبُطولة، في حين يحتل عيسى الدوسري المركز الثالث، الذي سيتعيَّن عليه إنهاء الرالي أمام مُطير الشمري وخالد الفريحي وفارس الشمري للاحتفاظ بمركزه.ويُقام رالي الشرقية بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد الله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا، السائق عبد اللـه باخَشَب، المُشرف العام على الراليات في المملكة، وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة.//انتهى//21:23ت م0272