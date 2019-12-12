الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية بولندا برئاسته.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.وأشاد - أيده الله - بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة .// انتهى //21:24ت م0273