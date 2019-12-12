جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسبدأ جناح تعليم جدة اليوم، في استقبال زوار معرض جدة الدولي الخامس للكتاب الذي دشنت فعالياته أمس.وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن الجناح يحتوي على فعاليات متنوعة لجميع شرائح المجتمع ، ويعطي الزائر نبذة شاملة وتعريفية عن تعليم جدة، مشيرا إلى أن الجناح يضم ركن "جدة تقرأ" وأركان أخرى تهتم بالقراءة والمعرفة والعلوم حيث يقدم هذا الركن من خلال الإدارات والمكاتب بقسم البنين، إضافة لركن تفاعلي يُعنى بالمرأة والطفل يدعم وينمي ملكة القراءة لدى الأطفال وفق الأساليب التربوية والتعليمية الجاذبة كما يقدم الجناح التفاعلي للمرأة الاستشارات اللازمة نحو اختيار الكتب المناسبة لاهتماماتها ولمختلف الأعمار.وأفاد أن تعليم جدة سيعرض كذلك على منصته الثقافية أبرز منجزات ومخرجات التعليم وتتضمن فعاليات ثقافية وإعلامية ولقاءات بالمسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي والتعليمي والتعريف بتعليم جدة ومشروعاته وماحقه منسوبوه ومنسوباته من إنجازات تربوية وتعليمية وعلمية ، موضحاً أن هناك أيضا مشاركات ثقافية في مسرح المعرض ستشتمل على مسرحيات تربوية هادفة وندوات تثقيفية منوعة وأمسيات شعرية.// انتهى //22:07ت م0294