الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الذي تستضيفه مزرعة الدهامي على مدار عطلتي الأسبوع الحالية والمقبلة ويأتي ضمن الفعاليات الرياضية العالمية التي يحتضنها موسم الدرعية.وشهد اليوم الأول من المهرجان مشاركة 151 فارساً وفارسة من مختلف أنحاء العالم حيث تنافسوا على المراكز الأولى والنقاط المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم للفروسية.وبدأت المنافسات بالشوط الأول - الفئة الصغرى - التي ضمت 53 مشارك من 7 دول مختلفة وسيطر الفرسان السعوديون على هذه الفئة بتحقيقهم المراكز الثلاث الأولى، حيث حلّ الفارس عبدالرحمن المطوع المركز الأول ب27 ثانية و10 أجزاء من الثانية، وجاء بالوصافة الفارس بدر الفرد محققًا زمنا وقدره 28 ثانية و32 جزءًا من الثانية، فيما حصل الفارس فهد الجعيد على المركز الثالث ب29 ثانية و82 جزءًا من الثانية.وفي الشوط الثاني – الفئة المتوسطة – التي ضمت 40 مشارك من 9 دول مختلفة وهيمن عليها الفارس السعودي عبدالله الراجحي بتحقيقه للمركزين الأول والثاني بزمن وقدره 26 ثانية و90 جزءًا من الثانية، و27 ثانية و90 جزء من الثانية. فيما حل الفارس النرويجي مارتن جوبفيك ثالثاً بـ 29 ثانية و36 جزءًا من الثانية.واستمرت المنافسات من خلال الشوط الثالث بفئة الشباب والناشئين بمشاركة 28 فارسا وفارسة من 5 دول وسيطر عليها الفرسان السعوديون، وخطف المركز الأول الفارس فيصل أبا الخيل بتحقيق زمن وقدره 27 ثانية و72 جزءًا من الثانية، فيما أتى الفارس سلمان العجمي في المركز الثاني بعد تحقيقه زمناً وقدره 28 ثانية و5 أجزاء من الثانية، وحلّ الفارس عبدالرحمن النمر ثالثاً بـ 28 ثانية و98 جزءًا من الثانية.واختتمت منافسات اليوم الأول من مهرجان الدرعية للفروسية بشوطها الرابع للفئة الكبرى ،والمؤهل لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم الذي شهد تنافساً مثيراً بين المشاركين البالغ عددهم 31 فارس وفارسة من 9 دول من أنحاء العالم وحقق المركز الأول الفارس السعودي عبدالله الشربتلي محققاً زمناً وقدره 64 ثانية و17 جزءًا من الثانية، وحلّ ثانياً الفارس الياباني مايك كاواي بـ 65 ثانية و71 جزءًا من الثانية، فيما احتل الفارس الإماراتي عبدالله المهيري المركز الثالث بزمن مقدر بـ 68 ثانية وجزئين من الثانية.وتستمر منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الذي يعد أحد الفعاليات الرياضية العالمية ضمن موسم الدرعية .يذكر بأن مهرجان الدرعية للفروسية يعود للعام الثاني على التوالي ليجلب الحدث العالمي بصورة أكبر للمملكة وليعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة ، كما أنه بإمكان عشاق الفروسية والجماهير الراغبين في حضور منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بموسم الدرعية www.diriyahseason ، كذلك يمكن متابعة الأخبار والإعلانات الخاصة بموسم الدرعية من خلال الصفحات الرسمية على تويتر وإنستجرام من @diriyahseason.// انتهى //22:19ت م0297