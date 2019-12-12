الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسحقق فريق الوحدة فوزاً على ضيفه العدالة بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم في منافسات الجولة 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وافتتح النتيجة أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 43 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف زميله ريناتو شافيز ثاني الأهداف في الدقيقة 63 من رأسية.وبتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده لـ 21 نقطة في الصدارة مؤقتاً فيما توقف رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.// انتهى //22:20ت م0299