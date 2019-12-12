رياضي / الوحدة بنقاط العدالة يتصدر مؤقتاً دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الخميس 1441/4/15 هـ الموافق 2019/12/12 م واس
الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس
حقق فريق الوحدة فوزاً على ضيفه العدالة بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم في منافسات الجولة 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وافتتح النتيجة أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 43 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف زميله ريناتو شافيز ثاني الأهداف في الدقيقة 63 من رأسية.
وبتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده لـ 21 نقطة في الصدارة مؤقتاً فيما توقف رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.
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22:20ت م
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