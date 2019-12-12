الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسعقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل اليوم اجتماعًا تشاوريًا مع رؤساء وممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمقر الهيئة العامة للرياضة بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمستقبل التحكيم السعودي، إضافة إلى الاطلاع على العرض المقدم من رئيس لجنة الحكام الرئيسة فرناندو تريساكو.واعتُمد خلال الاجتماع تكليف طواقم التحكيم الأجنبية لمباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ابتداءً من دور الـ 16.حيث اُعتمد عشرة طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ابتداءً من الجولة الثالثة عشر، وفقًا للشروط الآتية : يُرفع طلب الطاقم الأجنبي قبل 13 يومًا على الأقل من إقامة المباراة سواءً كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه ، أو في حال استنفد النادي الحصة المخصصة له من الأطقم التحكيمية، ورغب في وجود طواقم أجنبية إضافية يُرفع الطلب مع تحمل النادي تكاليف الطاقم وإرفاق صورة من التحويل البنكي ، إلى جانب حكم تقنية الـ (VAR) أجنبي في جميع المباريات التي يقودها أطقم تحكيم سعودية.وقدّم ياسر المسحل في ختام الاجتماع شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على دعمه واهتمامه الكبيرين لكرة القدم، مؤكدا أن هذا الدعم أسفر عن مزيدٍ من الإنجازات لرياضة كرة القدم السعودية.وقال: "نحن في اتحاد الكرة حريصون على الجلوس مع الأندية وإشراكهم قبل اتخاذ القرارات، وهذا الأمر سيساعدنا في زيادة التناغم مع الأندية، حيث إنهم عنصر رئيس ومهم في منظومة كرة القدم".يذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عملت خلال الفترة الماضية على خطة عمل لعودة الحكم السعودي لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تمثلت بإشراكه تدريجيًا في الدوري مع الطواقم الأجنبية كحكم رابع، والأدوار الأولية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وإقامة 4 دورات لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إضافة إلى دعم مشاركته خارجيًا في عدد من المباريات والبطولات.// انتهى //22:27ت م0301