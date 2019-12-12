الجزائر 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واساختتمت مساء اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2019 في الجزائر، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بمشاركة حوالي 24 مليون ناخب.ويتنافس على منصب رئيس جديد للبلاد في هذه الانتخابات، خمسة مترشحين هم عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون.وفور غلق مكاتب الاقتراع انطلقت عملية الفرز عبر مراكز الاقتراع الموجودة عبر محافظات الجزائر.// انتهى //22:36ت م0302