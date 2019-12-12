عمًان 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واساستقبل سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته اليوم معالي رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، التي عقدت في عمان اليوم.ونقل سموه، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، تحيات جلالة الملك لرئيس المجلس التنفيذي للمؤتمر وجميع المشاركين في أعمال المؤتمر، وتمنياته بتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من عقده.وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر المتضمنة استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب، وموضوع القيم الإنسانية المشتركة والتعايش والتسامح.بدوره أعرب معالي رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف بدول العالم الإسلام الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن تقديره للأردن بقيادة جلالة الملك على استضافة أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، مشيداً بأعمال المجلس التنفيذي للمؤتمر في دورته الحاليه وما جرى فيه من تعزيز لأوجه التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء، والتنسيق والتعاون بينهم في مجالات الدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية.حضر اللقاء وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار مبروك، ووزير الأوقاف الباكستاني الدكتور نور الحق قادري، ووزير الشؤون الدينية في غامبيا الحاج موسى درامي، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المهندس فريد أسد عمادي، ونائب وزير الأوقافالإندونيسي زين التوحيد سعدي، ومدير مديرية الأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية المهندس عبد القادر كراعي.يشار إلى أن المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، يضم في عضويته المملكة العربية السعودية، والمغرب، والكويت، ومصر، وإندونيسيا، وباكستان، وغامبيا، والأردن.// انتهى //22:38ت م0304