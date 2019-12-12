بريدة 15 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة" ممثلةً بمركز مهارات للتدريب اليوم دورة تدريبية بعنوان "البيوت الجاذبة" بمشاركة أكثر من 83 متدرباً ومتدربة، وذلك في بقاعات التدريب التابعة للجمعية .وأوضح مساعد مدير عام جمعية أسرة للبرامج خالد الضالع أن الدورة التي قدمها المدرب المستشار الأسري عبدالله العياف تحدثت عن محاور عدة أبرزها الأسرة والعلاقة مع الله وأهميتها في نجاح وطمأنينة وسكينة الأسرة التي تكون علاقتها مع الله قوية ومتينة بما يرضي الله سبحانه وتعالى ، وتناولت أهمية الحوار القيّم والعقلاني بين أفراد الأسرة جميعهم .وأكد أن مركز مهارات للتدريب التابع لجمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة" يسعى من خلال هذه الدورات التدريبية تقديم الحلول والمساعدات الأسرية للمشاركين في مثل هذه الدورات التي تخدمهم في حياتهم الأسرية والاجتماعية ، وكيفية مواجهة العوائق والتحديات وعلاجها بالطرق السليمة والصحيحة ، سائلاً الله تعالى أن تحقق هذه الدورة الأهداف المرجوة من إقامتها في انتشار السكينة والطمأنينة في بيوت الأسر المسلمة.وفي ختام الدورة تسلم المشاركون بالدورة الشهادات المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب للمتدربات لحضورهن دورة "البيوت الجاذبة" ، كما تسلم المدرب المستشار الأسري عبدالله العياف درعاً تقديراً على تقديمه الدورة.// انتهى //22:46ت م0306