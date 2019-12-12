الباحة 15 ربيع الآخرة 1441هـ الموافق 12 ديسمبر 2019م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة قلوة أمس، جلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه بناء على ما ورد للمجلس من وزارة الشؤون البلدية والقروية .وأقر أعضاء المجلس التجديد بالإجماع لعلي بن محمد صالح العويفي لرئاسة المجلس للفترة الثالثة من دورته الحالية، ومحمد بن عطية معيض الغبيشي نائبا للرئيس.وعبر " العويفي" و"الغبيشي" عن شكرهما لأعضاء المجلس على ثقتهم بانتخابهما بالإجماع، واعدين بالاستمرار في العمل الجاد والمثمر بتعاون جميع الأعضاء ليكونوا عند حسن ظن المواطن والمسؤول، والعمل وفقاً لتوجيهات وتطلعات سمو أمير منطقة الباحة .وقدم "العويفي" الشكر لسمو أمير منطقة الباحة ولمحافظ قلوة عبدالله العويدي ولأمين منطقة الباحة على دعمهم للعمل البلدي بالمحافظة ومراكزها ولأهالي المحافظة .// انتهى //22:57ت م0308