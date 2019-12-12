جنيف 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واساختتم اليوم المؤتمر الدولي الـ33 للصليب الأحمر والهلال الأحمر أعماله في جنيف، باعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت المملكة في صياغتها.وشارك في المؤتمر ممثلو 168 دولة عضوا من بينها المملكة بوفد برئاسة معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم.واعتمد المؤتمر عدة قرارات من بينها قرار بإدماج القانون الدولي الإنساني في القوانين الوطنية، وخريطة طريق لتحسين تنفيذه علي الصعيد الوطني، وقرار حول إعادة الروابط العائلية، مع احترام الحق في الخصوصية بما في ذلك ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، وقرار يقضي بتلبية احتياجات الصحة النفسية والعقلية للأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ ، وإدراج هذه الاحتياجات ضمن الأولويات، وقرار حول الوقاية من الأوبئة والجوائح ومواجهتها، وقرار حول قوانين وسياسات إدارة الكوارث التي تراعي المخاطر المناخية وتكفل عدم اغفال أحد، وقرار حول عمل المرأة في المجال الإنساني وتوليها المناصب القيادية في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الاحمر.ويتولي الهلال الأحمرالسعودي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر برنامج الاتصال المرئي بين الأشخاص المعتقلين في الخارج وعائلاتهم في المملكة العربية السعودية.ويعد الهلال الأحمر السعودي من أهم الجمعيات الوطنية في هذا المجال في الشرق الأوسط حيث يتولي عملية البحث عن المفقودين وإيصال الرسائل بين أفراد العائلات .// انتهى //23:01ت م0309