تونس 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي اليوم بالوفد البرلماني الفرنسي الذي يزور تونس حاليًا.وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين تونس وفرنسا، وسبل تطويرها في المجال البرلماني عبر تبادل التجارب والخبرات، إلى جانب دفع التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي والأمني .وشدد الغنوشي إثر اللقاء على ضرورة العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط، ومضاعفة الجهد لمقاومة التطرف، الذي يهدد التعايش السلمي بين الشعوب، ويعدّ ظاهرة معزولة.// انتهى //23:36ت م0316