سكاكا 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واساُختُتِمت اليوم جلسات ومحاضرات "ملتقى المتطوعين الأول" الذي نظمته مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية بمدينة سكاكا ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف .وجاءت الجلسة الختامية للملتقى بعنوان (التطوع في الجوف بين الواقع والمأمول) وأدارها رائد بن محمد المالكي وتحدث فيها مجموعة من قادة ورؤساء الفرق التطوعية عن تجارب بعض الجهات الحكومية والجمعيات التطوعية.// انتهى //23:49ت م0317