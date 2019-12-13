الرياض 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسكُتب اليوم فصل جديد في تاريخ المملكة الرياضي، حيث جرت أول مباراة دولية للتنس في بطولة كأس الدرعية للتنس المقدمة من أرامكو السعودية، حيث تنافس ثمانية من أفضل نجوم التنس في العالم بميدان الدرعية لأول بطولة دولية تقام في المملكة وتندرج ضمن فعاليات موسم الدرعية.وشهد اليوم الأول من البطولة التي تستمر لثلاثة أيام مشاركة اللاعبين الثمانية في المباريات الافتتاحية، حيث أحرز الإيطالي فابيو فونيني المصنف الثاني عشر عالميًّا الفوز الأول في الملعب بعد فوزه على الأمريكي جون إيسنر المصنف 19 عالميًّا، وصاحب ثالث أسرع إرسال في العالم.وعلى الرغم من أن كلا اللاعبين سجلا التاريخ في المملكة، إلا أن اللاعب فونييني هو من حقق أول إرسال، وكذلك أول فوز دولي في المملكة بنتيجة، 7 - 6 و6 - 4 على التوالي.وكانت ثاني المواجهات على ملعب التنس بميدان الدرعية جاءت بين اللاعب السويسري ستان فافرينكا المصنف 16 عالميًّا، والفرنسي جايل مونفيس المصنف رقم 10 في العالم، حيث حقق مونفيس الفوز بمجموعتين متتاليتين 6 - 3 و6 - 3 .والتقى دانييل ميدفيديف الروسي مع يان لينارد ستروف الألماني في ثالث مباريات هذا المساء، وحقق ميدفيديف الأضواء والفوز كذلك من اللاعب الألماني ستروف بفوزه 6 - 3 و6 - 1، ليتقدم بذلك إلى الدور نصف النهائي.وفي المباراة الرابعة والأخيرة فاز البلجيكي دايفيد غوفين على الفرنسي لوكاس بويل بمجموعتين 6 - 2 و6 - 4.ويلتقي غدا الجمعة في ثاني أيام البطولة اللاعب الإيطالي فونييني مع الفرنسي مونفيس في المباراة الأولى لدور نصف النهائي، كما سيواجه الروسي ميدفيديف البلجيكي غوفين، بينما سيلتقي الخاسرون الأربعة في اليوم الأوّل في مباريات تحديد المراكز.يذكر أن هذا الحدث يدخل التاريخ لكونه المرة الأولى التي يتم استعمال تقنية "عين الصقر المباشرة" Hawk-Eye Live خارج نهائيات الناشئين لرابطة التنس للمحترفين NextGen ATP Finals، باستخدام هذه التقنية التي تعمل على استبدال الحكام المباشرين وتعمل على توفير المزيد من الدقة.وترسل هذه التقنية المبتكرة التي تستعمل حالياً في بطولات كرة القدم للحكم على دخول الكرة إلى المرمى، إشارات صوتية ومرئية إلى حكم الكرسي والشاشات الكبيرة في الملعب خلال عُشرٍ من الثانية من لمس الكرة للخط، وذلك لتفادي الأخطاء دون الاعتماد على العين المجردة.//انتهى //00:28ت م0321