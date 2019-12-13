صبيا 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسنظمت جمعية البر الخيرية بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا بالتعاون وحدة التوطين بجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة مساء اليوم ، الحفل الختامي " لبرنامج عناية 2 "، بحضور رئيس المركز أحمد بن جابر العقدي، وذلك بقاعة نوارة للاحتفالات.وتجول رئيس مركز قوز الجعافرة والحضور في المعرض الذي يضم عرضًا للوحات الأيتام التي تعبر عن إبداعاتهم في مجال الفن التشكيلي والأعمال الفنية المختلفة.عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن، ثم ألقى رئيس مجلس جمعية البر الخيرية بقوز الجعافرة يحيى بن إدريس صديق كلمة أوضح أن البرنامج الذي استفاد منه ٣٥ طالباً من الأيتام وأبناء الشهداء بالمركز اشتمل على العديد من البرامج المتميزة والمتنوعة ذات رؤية وأهداف سامية من خلال الرعاية والتأهيل لأسر الأيتام وتقديم المساعدات .بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتمل على العديد من الكلمات وعرض مرئي عن برنامج عناية ، وتكريم طلاب البرنامج والمشرفين عليه والمتعاونين والجهات الداعمة.// انتهى //00:40ت م0322