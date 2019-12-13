سكاكا 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسشارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، من خلال عدد من الفعاليات ومعرض مصاحب أقيم بمجمع الجوف بلازا التجاري ، تضمن عدداً من الرسائل التوعوية والتعريفية بدور الحماية الاجتماعية بالمجتمع والأنظمة الخاصة بالحماية من العنف والتعريف بمركز البلاغات، إضافة إلى تقديم الاستشارات الأسرية والحقوقية للزوار وتقديم الهدايا والبروشورات.وشهدت الفعاليات وتدشين المعرض الذي حضره مساعد المدير العام للتنمية بالفرع حاكم ثامن الرويلي، ومدير إدارة الحماية الاجتماعية بالجوف سلطان عبدالكريم السلامة وموظفي فرع الوزارة وعدد من الجهات الحكومية ، مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة منها إدارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان .// انتهى //00:49ت م0323