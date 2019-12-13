سانتياجو 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأعلن سلاح الجو في تشيلي اليوم أنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصًا, موضحًا أنه لم يتم العثور على ناجين خلال عملية البحث.واختفت الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين من مدينة بونتا أريناس في تشيلي.// انتهى //01:15ت م0324