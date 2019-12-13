عمّان 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسعقدت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا اجتماعها الرابع والعشرين، في العاصمة الأردنية عمان اليوم ، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وممثلين عن الدول الأعضاء بالاتحاد.وجرى خلال الاجتماع ، الاطلاع على كتابي الاتحادين السعودي والكويتي المتعلق بترشيح ممثلين عنهما في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عن اتحاد غرب آسيا ، لنقل هذه الترشيحات إلى الاتحاد الآسيوي لعرضهما والمضي بالإجراءات القانونية حسب الأصول.وجرى الاطلاع والموافقة على كتاب الاتحاد السعودي بتسمية فهد بارباع عضواً في لجنة الاستئناف، وعلى كتاب الاتحاد الكويتي بتسمية على حسين المطيري عضواً في اللجنة التنفيذية بدلاً من الدكتور محمد العلي، إضافة إلى الاطلاع على تعديلات النظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا والمصادقة على لائحة الانضباط.وصادقت اللجنة التنفيذية على أجندة بطولات اتحاد غرب آسيا لعام 2020 م ، والاتحادات المستضيفة لها، سواءً تلك المخصصة للذكور والمتمثلة ببطولات: الرجال العاشرة، الناشئين الثامنة والمقررة في المملكة العربية السعودية، والشباب التي يستضيفها الاتحاد اللبناني، أو المخصصة الإناث، التي تشمل على بطولة الناشئات الثانية - الأردن، بطولة الشابات الثانية - البحرين، بطولة أندية السيدات، بطولة الناشئات الثالثة، بطولة الشابات الثالثة المقررة في الإمارات إضافة إلى بطولتي الخماسي والشاطئية لكلا الجنسين.وتمت الموافقة على استحداث ثلاثة مقاعد جديدة في اللجنة التنفيذية للاتحاد وتخصيصها للتمثيل النسوي، وتم الاتفاق على اختيار الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة من البحرين، وأمل بوشلاخ من الإمارات وسوزان شلبي من فلسطين لشغل عضوية المقاعد الثلاثة.إلى جانب ذلك، تمت المصادقة على البيانات المالية للاتحاد عن عام 2018، والاطلاع على الوضع المالي وميزان المراجعة لغاية 30 نوفمبر 2019، وعلى المصاريف المتعلقة ببطولة الرجال التاسعة وبالبطولات المدعومة من قبل الاتحاد الدولي، وكذلك على الاستراتيجية التسويقية للاتحاد.// انتهى //01:24ت م0326