نواكشوط 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسوافق صندوق النقد الدولي على منح موريتانيا مبلغ 22.8 مليون دولار أمريكي في إطار اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" البالغة مدته ثلاث سنوات.وأفاد بيان صادر عن الصندوق أن المجلس التنفيذي للصندوق استكمل المراجعة الرابعة للاتفاق، مشيرًا إلى أن أداء الاقتصاد الموريتاني ما يزال قويًا في ظل هذا البرنامج، حيث تقوم السلطات بتنفيذ سياسات حكيمة والمضي قدمًا في الإصلاحات، لكن مع بعض التأخيرات.وأعلن الصندوق أنه عند الانتهاء من المراجعة، وافق المجلس التنفيذي أيضًا على طلب موريتانيا بالتنازل عن عدم مراعاة معيار الأداء بشأن الاقتراض غير الميسر.وأوضح أن من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الموريتاني إلى 6.9 % هذا العام، مدفوعًا بكل من القطاعات الاستخراجية وغير الاستخراجية وشروط التبادل التجاري المواتية.وكان الصندوق قد أكمل المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الموريتاني في ظل هذا الاتفاق أواخر شهر مايو الماضي.// انتهى //03:03ت م0329