مدريد 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أسبانيا معالي وزيرة الدولة للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية الإسبانية آنا ماريا بوتيا.وتناول اللقاء أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.حضر اللقاء رئيس إدارة العلاقات الدولية بوزارة الداخلية الإسبانية السيدة إلينا كارثون أوتامندي.// انتهى //03:29ت م0332