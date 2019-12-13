تونس 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأوقفت وحدات من الجيش التونسي عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة في منطقة الشوشة بمدينة بن قردان جنوب تونس، ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسية أفريقية.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة باتجاه تونس، لافتًا النظر إلى أنه بعد التحري مع المهاجرين تم ترحيلهم باتجاه الأراضي الليبية.// انتهى //04:01ت م0333