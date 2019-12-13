الرياض 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أوامر ملكية: ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية الى مكافحة الفسادأوامر ملكية: إعفاء الحصين وتعيينه عضـــواً فـــي الشــــورىالقيادة تهنئ رئيس وزراء بولندا بالتشكيل الحكومي الجديدأمير الرياض يرأس الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقةأمير تبوك يقف على نسب الإنجاز لمشـروعــات درء أخطــار السيولأمير نجران خلال رئاسته مجلس الشباب: أنتم رأس مال الوطن.. وفيكم نرى ماضينا ومستقبلنافيصل بن سلمان يستقبل المشاركين في ورشة النقوش الحجريةوزير الداخلية يبحث مع السفير الأميـركي الموضوعات المشتركةوزير الخارجية يؤكد مواقف المملكة الدائمة في تقوية عمل منظمة التعاون الإسلاميوزير الإعلام يرأس أعمال اجتماع الجمعية العامة للمجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء (يونا)«بلدي» تتيح خدمات التفويض للمنشآت إلكترونياًهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تستعرض تنمية الشبكات الكهربائية«الخدمة المدنية» تنهي الربط الإلكتروني بـ90 جهة حكوميةالربيعة يفتتح عددًا من المشروعات التطويرية الصحية في جدةالتنسيق مع مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي.. وربط التأمين مع التأشيرةتدشين برنامج «التأمين» على المعتمرين من الخارججائزة الأمير نايف العالمية للسنة النبوية تقر موضوعاتها وتعتمد فائزيهامهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ينطلق.. الأحدقصف جديد قرب قاعدة أميركية في مطار بغدادعباس يبحث ملف الانتخابات مع السيسيأميركا تفرض عقوبات على إيران.. وتركيا انتظارالجزائر: انتخابات معزولة.. وبوتفليقة يقترع// يتبع //06:01ت م0003