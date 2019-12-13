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الجمعة 1441/4/16 هـ الموافق 2019/12/13 م واس
الرياض 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أوامر ملكية: ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية الى مكافحة الفساد
أوامر ملكية: إعفاء الحصين وتعيينه عضـــواً فـــي الشــــورى
القيادة تهنئ رئيس وزراء بولندا بالتشكيل الحكومي الجديد
أمير الرياض يرأس الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقة
أمير تبوك يقف على نسب الإنجاز لمشـروعــات درء أخطــار السيول
أمير نجران خلال رئاسته مجلس الشباب: أنتم رأس مال الوطن.. وفيكم نرى ماضينا ومستقبلنا
فيصل بن سلمان يستقبل المشاركين في ورشة النقوش الحجرية
وزير الداخلية يبحث مع السفير الأميـركي الموضوعات المشتركة
وزير الخارجية يؤكد مواقف المملكة الدائمة في تقوية عمل منظمة التعاون الإسلامي
وزير الإعلام يرأس أعمال اجتماع الجمعية العامة للمجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء (يونا)
«بلدي» تتيح خدمات التفويض للمنشآت إلكترونياً
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تستعرض تنمية الشبكات الكهربائية
«الخدمة المدنية» تنهي الربط الإلكتروني بـ90 جهة حكومية
الربيعة يفتتح عددًا من المشروعات التطويرية الصحية في جدة
التنسيق مع مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي.. وربط التأمين مع التأشيرة
تدشين برنامج «التأمين» على المعتمرين من الخارج
جائزة الأمير نايف العالمية للسنة النبوية تقر موضوعاتها وتعتمد فائزيها
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ينطلق.. الأحد
قصف جديد قرب قاعدة أميركية في مطار بغداد
عباس يبحث ملف الانتخابات مع السيسي
أميركا تفرض عقوبات على إيران.. وتركيا انتظار
الجزائر: انتخابات معزولة.. وبوتفليقة يقترع
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