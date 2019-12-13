وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة.. ومكافحة الفساد ) : الأوامر الملكية التي أصدرها قائد مسيرة البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» ، المتضمنة ترتيبات تنظيمية وهيكلية متصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، في مضمونها تعكس ذلك العزم وعدم التهاون في مكافحة الفساد، فهو الآفة المعطلـة لمسيرة الـتنمية، حزم تجسد في تفصيل الأوامر الملـكية بضم «هـيئة الـرقابة والتحقيق» و «المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» ، وأن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية الـلازمة لـذلـك والـعمل بموجبها، القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.وتابعت : وكذلك بأن تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الـفساد الـتنسيق مع الـنائب الـعام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأن تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الـصفة المعنوية ذات الـصلـة بتلك الجرائم.وختمت : هذه الأوامر الملكية تصور لنا ذلـك المشهد الـذي تنعم به هذه البلاد، من حرص قيادتها على المحافظة على مسيرة التنمية وبالتالي محاربة كل معطل لها، وهو نهج ثابت منذ مراحل الـتأسيس وحتى هـذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» ، حيث تمضي المملكة في مشاريعها الـتطويرية وتحقيق رؤيتها الـشاملـة في ظل قيادة حكيمة وبسواعد أبناء مخلصين محبين للوطن.// يتبع //06:01ت م0006