وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «أرامكو» .. الرؤية والاقتصاد والتاريخ ) : لا بد أن يسجل التاريخ ظهور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على الساحة الاقتصادية العالمية أهم حدث في القرن الـ21. لقد غير موازين القوى الاقتصادية تماما، ولن تكون العقود المقبلة في هذا القرن كما كانت سابقا. هذا هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المجدد للتاريخ الاقتصادي السعودي بكل تفاصيله، الذي يضع رؤية قابلة للتحقق رغم أنها تحد كبير بالنسبة إليه شخصيا، لكنه الواثق تماما مما يقول، والواقع دائما يؤكد ذلك.ولا أدل على هذا من وضع "أرامكو" على مسار الطرح في سوق الأسهم، معلنا أن قيمتها ستصل إلى تريليوني دولار. في تلك الأوقات كان مثل هذا الحديث يبدو تحديا صريحا من قبل الأمير لثقافة السوق التي لا تقبل ولا تهتم إلا بالواقع الصريح للتسعير المبني على قوى السوق والعرض والطلب.وبينت : وإذا كانت هذه هي الحال، فإن ولي العهد كسب الرهان بلا أدنى شك مع ارتقاء قيمة "أرامكو" اليوم. ووفقا لأسعار السوق العادلة والمبنية على العرض والطلب إلى قيمة تريليوني دولار مع وصول قيمة السهم إلى 36.8 ريال في السوق السعودية يوم أمس، لكن الأهم لم يزل في الطريق.فوصول قيمة "أرامكو" إلى هذا السعر حقق للأمير الملهم أمرا في غاية الأهمية، وهو ما صرح به مرارا وتكرارا من رغبته في أن يستفيد الناس مباشرة من شركتهم الأم، وأن يحصلوا على عوائد تحقق لهم الثراء. واليوم نقولها بصدق، هنيئا لكل من أسهم في "أرامكو" مع هذا النجاح الباهر وهذا التقييم المريح، فقد شكك الكثير في قدرة السهم على التحرك إيجابيا، وهناك من عمل على تخويف الناس، رغم أن الأمير محمد بن سلمان وسع مساحة الاكتتاب للأفراد بشكل يجعلهم يحققون ثروة حقيقية من الاكتتاب. لذا، يجب فعلا أن يدرك الناس معنى القيادة وروح المبادرة التي لدى الأمير محمد بن سلمان، وأنه الرجل الاقتصادي الحصيف الذي يدرك معاني الاستثمار والعوائد الجيدة، وأنه الرجل المناسب في الوقت المناسب.وأوضحت : ليس هذا فحسب، بل إذا قلنا إن على التاريخ أن يسجل ظهور الأمير محمد بن سلمان على الساحة الاقتصادية العالمية فليس هناك مبالغة من أي نوع، فمع وصول "أرامكو" إلى قيمة تريليوني دولار، فإن صندوق الاستثمارات العامة سيتوج بلقب أكبر صندوق استثماري في العالم، وعلى أقرب صندوق عالمي أن يملك شركة بحجم "أرامكو" قبل أن ينافسه، وهنا لا بد أن نشير إلى كلمات خادم الحرمين الشريفين بشأن اكتتاب "أرامكو"، وأن حصيلة هذا الاكتتاب ستتجه إلى الصندوق لاستكمال مسيرة التنمية الوطنية، حيث إن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل جنبا إلى جنب المالية العامة في تحقيق مستهدفات التنمية التي وضعتها رؤية المملكة 2030.// انتهى //06:01ت م0008