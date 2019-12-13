طوكيو 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 78ر569 نقطة، أو ما يعادل 43ر2% ، ليصل إلى 59ر23994 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 45ر28 نقطة، أو ما يعادل 66ر1% ، ليصل إلى 28ر1741 نقطة.// انتهى //07:32ت م0011