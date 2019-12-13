لندن 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسفاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نشرت اليوم.وحصل حزب العمال المعارض الرئيس على 200 مقعد بعد خسارته عشرات المقاعد لصالح المحافظين في معاقلهم التقليدية في شمال ووسط إنجلترا. وقال تلفزيون (آي.تي.في): إنه مع إعلان نتائج 595 مقعدًا من 650 في البرلمان، حصل المحافظون على 326 مقعدًا.// انتهى //09:36ت م0014