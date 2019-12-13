القاهرة 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تشديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص بلاده خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي على تحقيق أهداف القارة الإستراتيجية وخصوصًا في مجال السلم والأمن وترسيخ الاستقرار وإنهاء النزاعات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.وركزت الصحف على تأكيد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة أن يحظى المرشح لمنصب رئيس الوزراء بقبول الشعب العراقي، وتشديده على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات ومجابهة الخارجين عن القانون.وواكبت صحف القاهرة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزةً إغلاق مجموعة من المستوطنين اليهود مدخل بلدة العيزرية شرقي القدس.// انتهى //10:16ت م0017