بيروت 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ما سيرشح عن المواقف السياسية قبيل الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة يوم الاثنين المقبل وسط تدهور الوضع الاقتصادي واستمرار الاحتجاجات المتقطعة على كامل الأراضي اللبنانية.وعرضت صحف الجمعة للاتصالات التي أجراه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حيث أكد الحريري التزامه إعداد خطة إنقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة في بلاده بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها.وسلطت الصحف الضوء على إعلان المشير الليبي خليفة حفتر انطلاق عملية "المعركة الحاسمة" والتقدم نحو قلب العاصمة الليبية.أما في الشأن الدولي أوردت الصحف نبأ فوز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني.// انتهى //10:20ت م0018