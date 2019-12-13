وادي الدواسر 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واساختتمت في محافظة وادي الدواسر، أمس فعاليات الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية، التي نظمتها إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم، بمشاركة 40 دارساً يمثلون عدداً من إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.وألقى خلال الحفل الختامي قائد الدراسة محمد علوش، كلمة أوضح فيها أن الدارسين تلقوا خلال أيام الدراسة ساعات التدريبية ، تضمنت جانبين عملي ونظري، وثمن لقادة الدراسة ما قدموا من محتوى متميز سينعكس أثره على الميدان ، وتحقيق التطلعات ، وبارك الجهود التنظيمية التي قامت بها إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر في تنظيم تلك الدراسة التي أسهمت في إنجاح فعالياتها.وتضمن الحفل تقديم بعض الأهازيج والصيحات الكشفية، كما تم تكريم الإدارات التعليمية المشاركة، والجهات المتعاونة.// انتهى //11:15ت م0023