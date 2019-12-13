رام الله 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن استمرار إسرائيل بتنفيذ إجراءاتها خصوصًا ضم الأغوار سيؤدي إلى قتل حل الدولتين، وانتهاء عقود من العملية السلمية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث أصاب جيش الاحتلال رجل إسعاف برصاصة مطاطية في قدمه، واعتقل 13 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة بينهم طالبة جامعة، وأسرى محررون.وأوردت صحف فلسطين خبر بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن (الولايات المتحدة)، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، ليطلعهم على آخر تطورات الأوضاع وأبرز أحداث العام، واستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.ونشرت صحف صباح الجمعة قرار المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" تنفيذ مزيد من الفعاليات الداعمة لمدينة القدس المحتلة، سواًء داخل فلسطين أو في العواصم والمدن العربية، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تعزز هويتها والبحث عن مصادر تمويل إضافية لتنفيذها، ودعم الجهود الفلسطينية لإدراج المزيد من المواقع التراثية على قائمة التراث العالمي.ورصدت افتتاح مكاتب الاقتراع أمام أكثر من 24 مليون جزائري للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار رئيس الجمهورية لعهدة تمتد خمس سنوات.وتطرقت الى ما أسفر عنه الهجوم الذي استهدف معسكرًا للجيش النيجري في ايناتيس قرب مالي عن أكثر من ستين قتيلًا.// انتهى //11:21ت م0024