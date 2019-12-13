إسلام آباد 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان وروسيا على تطوير العلاقات الثنائية إلى شراكة إستراتيجية تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والصناعة.واهتمت بسماح القضاء الباكستاني بالإفراج عن الرئيس الأسبق آصف علي زرداري لأسباب طبية.وأخبرت صحف صباح الجمعة عن موافقة سويسرا على مشاركة بيانات حسابات الباكستانيين مع السلطات الباكستانية.وتطرقت إلى إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 12 مسلحًا تابعًا لحركة طالبان وإصابة سبعة آخرين في غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية على مركز تجنيد للحركة المتطرفة بولاية بدخشان.وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء الاحتجاجات الجارية في إقليم آسام الهندي ضد قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين ما عدا المسلمين.// انتهى //11:28ت م0028