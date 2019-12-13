تونس 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادر اليوم، مطالبة رئيس الحكومة المكلف التونسي الحبيب الجملي التمديد في مهلة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة وذلك خلال لقاء جمعه أمس مع الرئيس التونسي قيس سعَيد.واهتمت مغاربيًا بسير الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر أمس، مشيرًة إلى أن الإقبال على التصويت كان ضعيفًا مع استمرار الحركات الاحتجاجية الرافضة للمترشحين الخمس لمنصب رئيس الجمهورية على اعتبار وأنهم شغلوا مناصب في عهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.وأشارت صحف الجمعة إلى إعلان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر عن إطلاق معركة حاسمة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وبدء التقدم نحو قلبها.وانشغلت بإعلان السلطات العراقية سقوط صاروخين قرب قاعدة عسكرية تأوي جنودًا امريكيين في محيط مطار بغداد الدولي.وتحدثت صحف تونس عن إطلاق الأمم المتحدة خطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية لعام 2020 بقيمة إجمالية 348 مليون دولار.// انتهى //11:29ت م0029