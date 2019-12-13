الأحساء 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسزار وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري أمس مركز النخيل و التمور بالأحساء، حيث كان في استقباله مدير المركز المهندس خالد بن سعد الحسيني الذي قدم لوكيل المحافظة شرحاً تفصيلياً عن خطط المركز المستقبلية، مبيناً خلاله الجوانب التطويرية التي تمت، والأنشطة و المعارض التي قام بها المركز في إنجاح العديد من المعارض و الملتقيات، إضافة إلى الآليات والطرق التي انتهجتها الإدارة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030.واطّلع الجعفري على ما يحتويه المركز من أبحاث علمية و مختبرات وبنك الأصول لأصناف النخيل‬ وخط الإنتاج، مبدياً إعجابه بما شاهده من جهود كبيرة وبسواعد كفاءات وطنية مؤهلة، مقدماً شكره لمدير عام المركز على الجهود المبذوله والعمل المنظم.// انتهى //11:37ت م0031