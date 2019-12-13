الخرطوم 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تصريح رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن السودان تعافى وإنه يعيش عهدًا جديدًا من الحرية والسلام والعدالة.وعرجت على تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث الذي يزور الخرطوم حاليًا أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحتاج إلى وقت، وأن على السودان أن يعمل على مقابلة قائمة الطلبات التي تريدها الولايات واشنطن.ونقلت عن مصدر مطلع على سير المحادثات بين الولايات المتحدة والصين أن البلدين توصلا إلى اتفاق تجارة "مرحلة واحد"، مضيفًا أن من المتوقع صدور بيان من البيت الأبيض في وقت قريب.// انتهى //12:30ت م0032