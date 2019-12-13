الرباط 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى المشاركين في احتفالية الذكرى الخمسين لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي التي أقيمت في الرباط إلى اعتماد خارطة طريق جديدة تمكن من الاستفادة من الثروات البشرية والطبيعية في البلدان الإسلامية.وتحدثت عن الانتخابات الرئاسية الجزائرية وسط ضعف الإقبال على التصويت في ظل استمرار الاحتجاجات الرافضة للمترشحين الخمسة لمنصب رئيس الجمهورية.وواصلت صحف الجمعة اهتمامها بالتطورات السياسية في لبنان في أفق انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الاثنين المقبل وسط استمرار الاحتجاجات وتدهور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.وتابعت صحف المغرب الوضع في العراق، مشيرةً إلى شروع الرئیس العراقي برھم صالح في مشاورات شخصیات رسمیة وشعبیة للتوصل إلى مرشح لمنصب رئیس الوزراء للحكومة المؤقتة المقبلة.// انتهى //12:37ت م0033