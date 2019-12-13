نجران 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلة بإدارة نشاط الطالبات بالتعاون مع الجمعية السعودية للعمل التطوعي "تكاتف" أمس ، ورشة عمل تدريبية عن "مبادئ التطوع وحقوق وواجبات المتطوع" بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني ، وذلك بمقر نادي حي المتوسطة السابعة للبنات.وأكدت الشهراني أهمية العمل التطوعي وتوجيه الطالبات نحوه، والعمل الجاد لنشره بالمدارس لتعزيز دور الفرد والمجتمع وخدمة الوطن، مثمنةً دور الجهات الداعمة والمشاركة في هذه الورشة وعلى رأسها جمعية تكاتف.واستهدفت الورشة التي قدمتها الدكتورة شيخة بنت منصور الخليوي ،قائدات المدارس ومنسقات العمل التطوعي ورائدات النشاط والمرشدات الطلابيات والمعلمات ، بحضور 39 متدربة ،بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي.وتناولت الورشة عدداً من المحاور منها : التعريف بالعمل التطوعي ، والفرق بينه وبين العمل الخيري ،وأهم مبادئه ، ودوافعه ، ومجالاته ، ومعوقاته ، وحقوق وواجبات المتطوع ، وشروط العمل التطوعي، وكيفية توفير فرصة تطوعية مناسبة، وبعض الممارسات الخاطئة للمتطوعين.// انتهى //12:48ت م0035