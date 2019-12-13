جدة 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي وقع قرب قاعدة عسكرية شمالي أفغانستان.وجدد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التأكيد على موقف المنظمة الثابت تجاه رفض جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.وعبر معالي الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.// انتهى //12:50ت م0036