جدة 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو.وجدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التأكيد على موقف المنظمة الثابت تجاه رفض جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.وعبر الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.// انتهى //13:41ت م0042