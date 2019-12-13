المدينة المنورة 16 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 13 ديسمبر 2019م واسأوضح المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الدكتور أيمن بن محمد خرابه أن مبادرة تطوعنا "عشرة على عشرة" التي أطلقها المجمع ضمن حملة تطوعي صحة ٣ تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، نفذت أكثر من عشر مبادرات تطوعية بمشاركة 462 متطوعاً، وحققت 5272 ساعة تطوعية استفاد منها أكثر 1148 مراجعاً.وأفاد خرابة أن المبادرة التي تمت بمشاركة عدد من الأقسام المختلفة مستهدفة أكبر عدد من المراجعين، بينت تفاصيل الإحصائيات أن حملة التبرع بالدم التي نُفذت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين شهدت 105 متبرعين، فيما أجرى قسم العمليات 14 عملية نوعية ما بين عمليات سمنة وعظام، وكذلك عمل 81 إجراء إشعاعياً "أشعة مغناطيسية - وفحص الثدي ماموجرام " ، مشيراً إلى أن مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة نظم حملة تثقيفية متكاملة بمشاركة أكثر من عشرة أركان توعوية وتثقيفية زارها أكثر من 361 مستفيداً، وأدى استمرار العمل في العيادات الخارجية التخصصية لاستفادة 165 مراجعاً، كما سجل قسم التأهيل الطبي استفادة 35 مراجعاً من المبادرة.في حين شاركت المراكز التابعة للمستشفى في عدة مبادرات تطوعية، حيثُ سجل مركز الغدد الصماء والسكر 34 مراجعاً و68 مراجعاً في مركز الأسنان و274 مراجعاً في مركز الرعاية الصحية الأولية "الجرف الغربي"، فيما قدم مركز الأورام وأمراض الدم خدماته لـ 11 مريضاً.// انتهى //13:55ت م0043