الرياض 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واساعتمد صندوق الاستثمارات العامة التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار"، ويرأس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وعضوية كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ومعالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومعالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي.ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" مع توجهات المشروع المستقبلية.وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق مشروع القدية ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون ومعلماً يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع على موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض تبلغ مساحتها 334 كيلومتراً مربعاً، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. // انتهى //13:57ت م0044